Fotos Die 30 schönsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Alter Elbtunnel, Hamburg

Für Autos ist der Alte Elbtunnel in Hamburg seit 2019 bis auf weiteres gesperrt. Er verbindet die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Der Tunnel, auch St. Pauli-Elbtunnel genannt, wurde 1911 eröffnet. 1974 löste ihn der Neue Elbtunnel ab, seit 2003 steht er unter Denkmalschutz. Fahrstühle (Foto, li.) bringen Fußgänger und Radfahrer in die Tiefe, daneben führen Treppen auf beiden Seiten hinab in die Tunnelröhre.