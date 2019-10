Angeklagter ist Jäger und Sportschütze : Gericht verhängt Waffenverbot für „Reichsbürger“

Koblenz Einem mutmaßlichen Reichsbürger aus Rheinland-Pfalz sind die Waffenscheine zu Recht widerrufen worden. Das stellte das Oberverwaltungsgericht Koblenz fest. Der Mann stelle die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in Frage und sei daher waffenrechtlich unzuverlässig.

Weil er offenbar Anhänger der „Reichsbürger“-Szene ist, darf ein Mediziner aus Rheinland-Pfalz keine Waffen besitzen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz und bestätigte die Entscheidung der Waffenbehörde, dem Mann seine Waffenbesitzkarten zu entziehen. Damit widerrief das Gericht nach seiner Mitteilung am Donnerstag ein erstinstanzliches Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße. (AZ: 7 A 10555/19.OVG)

Dieser Einschätzung folgte das OVG in seinem zweitinstanzlichen Urteil nicht. Der Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse sei rechtmäßig, weil Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass der Kläger die erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitze, hieß es. Laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sollten nur solche Personen Waffen besitzen dürfen, die mit Waffen und Munition jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgingen. Bei dem Kläger lägen aber stichhaltige Gründe für die Annahme vor, dass er wesentliche Einschätzungen der sogenannten Reichsbürgerbewegung vertrete und die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in Abrede stelle. Damit sei er als waffenrechtlich unzuverlässig einzustufen.

So habe der Mann ein „reichbürgertypisches“ Verhalten gezeigt, indem er einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt habe, der im Rechtsverkehr nur in seltenen Fällen benötigt werde. Außerdem habe er in dem von ihm ausgefüllten Antrag für diesen Ausweis ausdrücklich erklärt, dass er im „Königreich Bayern“ und nicht in der Bundesrepublik Deutschland lebe. Die vom Kläger dazu abgegebenen Erklärungen seien nicht schlüssig.