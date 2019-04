Ermittler sicher : Loch in Brandenburger Regionalzug entstand durch Schuss - Suche nach Täter erfolglos

Treuenbrietzen Auf dem Weg ins brandenburgische Jüterbog ist ein Regionalzug bei Treuenbrietzen südlich von Berlin wahrscheinlich beschossen worden. Der Zug stoppte, die Ermittlungen laufen.

In Brandenburg ist eine Regionalbahn während der Fahrt mutmaßlich beschossen worden. Der Zugbegleiter der in Richtung Jüterbog fahrenden Bahn entdeckte ein Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Reisende seien nicht verletzt worden.