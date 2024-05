Tiefgarage in Regensburg Polizei findet Leiche einer 19-Jährigen in Kofferraum

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde den Beamten am Vormittag ein Fahrzeug gemeldet, welches mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage eines Baumarkts stand. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann die tote Frau im Kofferraum des Autos. Bei der Toten handelte es sich den Angaben zufolge um eine 19-Jährige aus dem ostbayerischen Landkreis Cham.