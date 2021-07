Gewalttat in Niederbayern : 21-Jähriger soll 52-Jährigen erstochen und geköpft haben

Gewalttat in Niederbayern

Regen In einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen ist es zu einer blutigen Gewalttat gekommen. Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen, einen anderen Mann mit etlichen Stichen getötet und ihm dann den Kopf abgetrennt zu haben.

Ein 21-jähriger Mann soll in einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen einen Mitbewohner getötet und ihm den Kopf abgetrennt haben. Gestorben sei das 52-jährige Opfer laut Obduktionsergebnis durch eine Vielzahl von Messerstichen, teilte die Polizei am Montag mit. Es sehe so aus, als habe der Mann zum Zeitpunkt der Enthauptung nicht mehr gelebt.