Informationen zur Identität Polizei schießt an Hamburger Reeperbahn auf Mann mit Schieferhammer

Ein Mann war laut Polizei am Samstagmittag in der Silbersackstraße aus einem Lokal gekommen. Er habe ein Werkzeug in der Hand gehabt, eine Art Spitzhacke, und in „bedrohlicher Weise“ gegen Polizeibeamte gerichtet. Sie hätten ihn aufgefordert, das Werkzeug hinzulegen. Er habe zudem auch einen Molotowcocktail in der Hand gehabt. „Er hat weiter eine Bedrohungssituation aufgebaut“, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin hätten die Beamten geschossen. Der Vorfall ist auch in einem Video zu sehen, das in sozialen Medien kursiert.