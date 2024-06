Vorfall nahe der Reeperbahn Nach Schüssen auf Mann mit Hammer – 39-Jähriger kommt in Psychiatrie

Der 39 Jahre alte Mann aus dem niedersächsischen Buchholz liege mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus. Er sei am Montag in den Morgenstunden entlassen worden. Bereits am Sonntag sei seine Wohnung in Buchholz auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Dabei wurden Unterlagen sichergestellt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauerten jedoch weiter an. Klar sei aber: „Es gibt keinen Zusammenhang zur organisierten Fußballgewalt“, sagte Oechtering zuvor am Montag.