Spendenkampagne Rechtsstreit mit Böhmermann bringt Imker finanziell in Bedrängnis

Das Landgericht Dresden hatte Heinzig am 8. Februar in erster Instanz recht gegeben. Böhmermann wollte dem Bio-Imker aus Meißen verbieten, mit dem Konterfei und dem Namen des Satirikers für Honig zu werben. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das satirische Vorgehen des Bienenzüchters in Reaktion auf eine Sendung des „ZDF Magazins Royale“, die Böhmermann moderiert, nicht die Persönlichkeitsrechte des Fernsehmoderators verletze. (AZ: EV 3 O 2529/23)