Gefälschte Ausweise und Scheinfirmen : Staatsanwaltschaft durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume in vier Bundesländern

Hamburg/Hannover Mit dem Verkauf von gefälschten Ausweisen und der Vermittlung von Schwarzarbeit soll ein 50-Jähriger in Hamburg gut verdient haben. Die Staatsanwaltschaft lässt 15 Objekte durchsuchen. Die Beamten finden eine große Summe Bargeld in einem kuriosen Versteck.

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie der Geldwäsche hat die Bundespolizei am Donnerstag Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Außerdem vollstreckte sie drei Haftbefehle. So nahmen die Beamten in Hamburg-Niendorf einen 50-Jährigen fest. Der Iraner gelte als Hauptverdächtiger, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bundespolizei sprach von einem Schlag gegen die Organisierte Kriminalität.