Razzia gegen Schleuserbande Bundespolizei durchsuchte in Hamburg und Berlin mehrere Objekte

Die Bundespolizei hat in Hamburg und in Berlin mehrere Objekte wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern durchsucht. Insgesamt kontrollierten die Beamten am frühen Donnerstagmorgen sechs Wohnungen in der Hansestadt und eine in der Hauptstadt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei des Flughafens Frankfurt am Main sagte. Festnahmen gab es nicht, weil bei den insgesamt sechs Verdächtigen laut Polizei keine Haftgründe wie Verdunklungs- oder Fluchtgefahr vorlagen.