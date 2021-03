Verdacht auf Zwangsprostitution : Razzia der Bundespolizei in Berlin und Hamburg

Razzia der Bundespolizei in Berlin und Hamburg

Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Razzia in Berlin-Lichtenberg. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin/Hamburg Die Bundespolizei durchsucht mehrere Objekte in Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Verdächtigen sollen unter anderem Vietnamesinnen zur Prostitution gezwungen haben. Als Hauptverdächtige gilt eine Frau.

Mit einer Razzia ist die Polizei gegen mutmaßliche Schleuser und Zwangsprostitution vorgegangen. Durchsucht würden acht Objekte in Berlin, Hamburg und Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein), twitterte die Bundespolizei Berlin am Mittwochmorgen. Die Verdächtigen sollen Vietnamesinnen, die illegal nach Deutschland gekommen waren, zur Prostitution gezwungen haben.

Im Auftrag der @GStABerlin durchsuchen wir heute acht Objekte in #Berlin , #Hamburg & #TimmendorferStrand . Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie der #Zwangsprostitution richten sich gegen drei Beschuldigte. pic.twitter.com/x5OCbkecE0

In Berlin-Lichtenberg wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine 43 Jahre alte Vietnamesin festgenommen. Im Fokus stehen laut Bundespolizei auch zwei weitere Verdächtige, eine 25-Jährige aus Vietnam und ein 64-Jähriger aus Deutschland.

Acht Beschuldigte sitzen nach Razzia im Neonazi-Milieu in U-Haft

27 Objekte durchsucht : Acht Beschuldigte sitzen nach Razzia im Neonazi-Milieu in U-Haft

Durchsuchungen bei 73 Beschuldigten wegen Kinderpornografie in NRW

Einsätze in Düsseldorf, Krefeld und Monheim

Einsätze in Düsseldorf, Krefeld und Monheim : Durchsuchungen bei 73 Beschuldigten wegen Kinderpornografie in NRW

Polizei schließt bei Razzia Cannabisplantagen in Essen, Oberhausen und Kaarst

SEK-Einsatz gegen Rauschgiftring : Polizei schließt bei Razzia Cannabisplantagen in Essen, Oberhausen und Kaarst

Durchsucht wurden sechs Objekte in Berlin, darunter Wohnungen und Geschäftsräume wie Massagestudios und Nagelsalons. „Wir haben Hinweise darauf, dass sie auch als Bordelle benutzt wurden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen. In Hamburg und Timmendorfer Strand sei jeweils ein Objekt durchsucht worden.