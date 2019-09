Deutliche Umsatzsteigerung : Deutschlands Raucher geben mehr Geld für Zigaretten aus

Ein Mann zündet sich eine Zigarette an. (Archivfoto). Foto: dpa/Lukas Barth

Dortmund Obwohl weniger Menschen hierzulande rauchen, geben diese mehr Geld dafür aus - allein 11,4 Milliarden Euro in der ersten Jahreshälfte. Am Freitag startet in Dortmund mit der Intertabac die größte Branchenmesse der Welt.

Deutschlands Raucher haben für ihre Glimmstängel mehr Geld ausgegeben als zuvor. Im ersten Halbjahr 2019 habe der Zigarettenumsatz bei rund 11,4 Milliarden Euro gelegen und damit fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Deutsche Zigarettenverband mit. Grund für den Anstieg waren höhere Preise. Am Freitag beginnt in Dortmund die Fachmesse Intertabac, die als größter Branchentreff der Welt gilt.

Etwa 12.500 Besucher werden erwartet. 640 Aussteller aus 57 Ländern bieten ihre Produkte und Dienstleistungen an. Intertabac ist keine Publikumsmesse, Privatleute sind also nicht zugelassen.

Ein großes Thema ist der Trend zu E-Zigaretten, die als weniger gesundheitsgefährliche Alternative zur Tabakware gelten: Diese Geräte verzichten auf eine Verbrennung und setzen stattdessen auf Verdampfung oder Erhitzung, wodurch weniger Schadstoffe freigesetzt werden. Mediziner sehen diese Produkte dennoch kritisch, auch weil ihre Folgen noch nicht umfassend beobachtet und erforscht wurden.

Die Menge der für den deutschen Markt produzierte Zigaretten stieg nur leicht um ein Prozent auf rund 37,8 Milliarden Stück. Das liege aber nicht an einer höheren Nachfrage - tatsächlich setze sich der Trend weg von der Kippe fort, so der Verband. Vielmehr führt das Branchensprachrohr dies auf eine vorgezogene Produktion zurück - seit dem 20. Mai ist die Fertigung teurer. Alle Packungen müssen seither mit einem Code bedruckt werden, um ihren Lieferweg genau verfolgen zu können und ein Absickern in den Schwarzmarkt unmöglich zu machen.

(chal/dpa)