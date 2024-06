Rauch im ICE Zwei Fernzüge müssen Fahrt nach Hamburg unterbrechen

Zugreisende in gleich zwei ICEs haben sich am Freitagmorgen wegen Bränden in den Bahnen in Geduld üben müssen. Wegen Qualms auf einer Toilette musste ein ICE auf dem Weg nach Hamburg in Thüringen stoppen. Die Feuerwehr habe den kleinen Brand in einem Mülleimer per Hand gelöscht, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag. Verletzte gab es demnach nicht. Eine im Müll entsorgte klimmende Zigarette habe ersten Erkenntnissen nach vermutlich den Brand verursacht.