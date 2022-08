Zuggäste traumatisiert : Zug prallt gegen Lastwagen - Lkw-Fahrer stirbt

An einem Bahnübergang in Rastede (Landkreis Ammerland) ist am Mittwoch (3.8.22) ein Lastwagen von einem Zug erfasst worden. Foto: dpa/Andre van Elten

Rastede Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer ist durch den Aufprall aus seinem Fahrerhaus geschleudert worden. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche konnte er nicht gerettet werden. Viele Zuggäste sind durch den Unfall traumatisiert worden.

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Rastede in Niedersachsen ist ein Mensch gestorben. Ein Zug habe am Mittwochmittag einen Lastwagen erfasst, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer sei durch den Aufprall aus seinem Fahrerhaus geschleudert worden und trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle gestorben. Im Zug befanden sich nach Feuerwehrangaben rund 200 Fahrgäste. Etwa 50 von ihnen seien durch den Unfall traumatisiert worden. Rund 150 Einsatzkräfte arbeiteten an der Einsatzstelle.