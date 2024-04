Rassismus-Studie Menschen asiatischer Herkunft wurden während Corona mehrheitlich diskriminiert

Während der Corona-Pandemie ist laut einer Studie eine Mehrheit von Menschen asiatischer Herkunft in Deutschland diskriminiert worden. Das geht aus einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Bericht des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hervor. Demnach gaben 55 Prozent der Befragten an, von rassistischer Diskriminierung betroffen gewesen zu sein. Im Rahmen der Studie wurden zwischen Herbst und Winter 2020 insgesamt 703 Personen befragt.