Wegen zahlreicher Vergehen : Rapper Fler zu Bewährungsstrafe und 10.000 Euro Geldbuße verurteilt

Rapper Fler im Januar vor Gericht. Bei der Urteilsverkündung am Mittwoch schwänzte er die Verhandlung. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Zur Urteilsverkündung kam der Berliner Musiker nicht. Schon zuvor hatte der angeklagte Fler schimpfend seinen Prozess verlassen. Nun hat das Gericht entschieden.

- Im Großen Konferenzsaal des Berliner Gerichts wurde Rapper Fler erwartet. Doch der Musiker kam auch zur Verkündung des Urteils nicht. Schon vor Wochen hatte der 38-Jährige seinen Strafprozess schimpfend verlassen. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den Musiker am Mittwoch in Abwesenheit wegen elf Taten schuldig. Fler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, kassierte zehn Monate Haft auf Bewährung und eine Geldbuße von 10.000 Euro. Die soll der Mann mit dem rauen Image an die gemeinnützige Organisation Gangway für Straßensozialarbeit zahlen.