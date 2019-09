„Du hast keine Autorität, du bist ein Witz“ : Rapper Fler beleidigt Polizisten minutenlang bei Kontrolle

Berlin Ein Berliner Rapper wettert geschlagene sechs Minuten gegen zwei Beamte, die seinen Führerschein sehen wollen. Dabei mangelt es ihm nicht nur an Respekt, sondern auch am Wortschatz.

Mit den Worten „Schwanz“ und „Fanboy“ beleidigte der in Jogging-Hose und T-Shirt gekleidete 37-jährige Rapper den Beamten, der dessen Führerschein sehen wollte. Offensichtlich konnte der Rapper, der mit seinem Mercedes AMG 63 unterwegs war, diesen aber nicht vorzeigen. Aufgrund des aggressiven Auftretens Losenskys legte der zweite Beamte ihm Handschellen an. Was dann folgte, während die Beamten auf Verstärkung warteten, war eine endlose Tirade der immer gleichen Beleidigungen. Ein Twitter-Nutzer kommentierte prompt: „Das man mit so nem beschränkten Wortschatz Rapper ist, wirft kein gutes Licht auf diese Szene...“ Losenksy schrie den Beamten an: „Du kannst nicht lauter reden als ich, du hast keine Autorität, du bist ein Witz. Du bist für mich gar nicht zuständig, bei mir kommt sonst das SEK.“ Auch die zwei zusätzlichen Beamten, die nach etwa sechs Minuten eintrafen, wurden vom Rapper lautstark beschimpft und beleidigt, inklusive der Androhung körperlicher Gewalt.