Neues Ranking des „Manager Magazins“ : Lidl-Gründer Schwarz ist reichster Deutscher

Das „Manager Magazin“ schätzt das Vermögen von Dieter Schwarz in seiner aktuellen Liste der 500 reichsten Menschen des Landes auf 36 Milliarden Euro. Die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt kommen demnach auf zusammen 33,3 Milliarden Euro und liegen nur noch auf Platz drei.

Auf Platz zwei der größten Vermögen rückte mit 34 Milliarden Euro die Familie Reimann vor, die Anteile an mehreren Konsumgüterherstellern hält. Sie hatte 2019 und 2020 das Ranking des Magazins angeführt. Über die JAB Holding gehören der Familie etwa Anteile an Marken wie Calvin Klein oder Gucci und dem Getränkekonzern Keurig Dr Pepper, zu dem auch Marken wie Schweppes und 7 Up gehören.