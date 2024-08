Ranking eines Reiseanbieters Das sind die besten Freibäder in deutschen Großstädten

Um der Sommerhitze zu entfliehen, suchen viele Menschen das kühle Nass auf. Den einen verschlägt es an den Badesee, der andere geht lieber ins Freibad. Doch Freibad ist nicht gleich Freibad! Es gibt Qualitätsunterschiede. In diesem Sommer ist es in NRW beispielsweise bereits mehrfach zu Gewalttätigkeiten in Freibädern gekommen. Wie Freibäder in NRW sicherer gemacht werden sollen, können Sie hier nachlesen.