Rheinland-Pfalz Hauptbahnhof Worms nach Zug-Kollision wieder freigegeben

Im Wormser Bahnhof sowie auf der Bahnstrecke zwischen Worms und dem Flughafen Frankfurt soll der Verkehr am Bahnhof am heutigen Mittwoch wieder planmäßig laufen. Nach einem Rangierunfall waren der Bahnhof und ein Teil der Strecke nach Frankfurt am Dienstag vorübergehend gesperrt worden.

Vier Menschen mussten nach dem seitlichen Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem ICE beim Rangieren am Hauptbahnhof in Worms (Rheinhessen) medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Lokführerin erlitt bei dem Unfall einen Schock, eine Zugbegleiterin und zwei Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.