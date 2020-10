RAF-Gründer und Neonazi : Horst Mahler aus Gefängnis entlassen

Potsdam Der verurteilte Holocaust-Leugner und Rechtsextreme Horst Mahler ist wieder ein freier Mann. Das teilte das Justizministerium in Brandenburg am Dienstag mit. Der 84-Jährige gilt als Mitbegründer der linksterroristischen RAF, war aber später Mitglied der NPD.

Der verurteilte Holocaust-Leugner und Neonazi Horst Mahler ist aus der Haft entlassen worden. Nach Angaben eines Sprechers des Brandenburger Justizministeriums vom Dienstag verließ der 84-Jährige bereits am Vortag das Gefängnis in Brandenburg an der Havel. Mahler war Mitbegründer der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF), wurde dann Mitglied der NPD und musste sich mehrfach wegen Leugnung des Holocausts vor Gericht verantworten.