Entführung von Hanns Martin Schleyer Deutschlands blutiger Herbst

Dass am 8. Februar 1977 Brigitte Mohnhaupt nach mehr als vier Jahren Haft wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung entlassen worden ist, fällt nicht weiter auf. Verborgen bleibt auch, dass die damals 27-jährige Rheinbergerin sofort damit beginnt, im Untergrund die Rote Armee Fraktion (RAF) neu aufzustellen. Niemand registriert, dass Mohnhaupt, die schon 1971 zur RAF stieß, noch immer Deutschlands gefährlichste Frau ist. Sie ist es, die gut sieben Monate später, am 18. Oktober des Jahres, per Telex eine Nachricht an die Bewacher von Hanns Martin Schleyer in Brüssel schicken wird: "Ware verdorben"- das Todesurteil für den entführten deutschen Arbeitgeberpräsidenten.