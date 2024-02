Terror der RAF Der Deutsche Herbst 1977 in Bildern

Am 13. Oktober 1977 wurde die "Landshut" von palästinensischen Terroristen entführt, sie landete schließlich auf dem Flughafen Mogadischu in Somalia (Ostafrika). Mit der Entführung sollten ihre deutschen Gesinnungsgenossen aus der RAF freigepresst werden – Baader, Ensslin und Jan-Carl Raspe. Eine Gruppe der neu gegründeten Antiterroreinheit des Bundesgrenzschutzes, die GSG 9, stürmte später am Flughafen Mogadischu das Flugzeug. Die Insassen wurden befreit. Daraufhin nahmen sich Baader, Ensslin und Raspe am 18. Oktober 1977 in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim das Leben. Ulrike Meinhof hatte dies schon zuvor getan.