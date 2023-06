Testen Sie Ihr Wissen 10 Fragen zur Geografie Deutschlands

Die richtige Antwort ist b). Die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Fläche von rund 109 km². Der Chiemsee in Bayern ist der zweitgrößte See mit einer Fläche von rund 80 km². Der Starnberger See (56 km²), ebenfalls in Bayern ist der viertgrößte See in Deutschland. Das Steinhuder Meer ist mit 29 km² immerhin der größte See in Niedersachsen.