16 Fragen zum Mitraten Wie gut kennen Sie die deutsche Geschichte?

Geschichte gilt als langweilig, trocken und überholt. Und so freuen sich die wenigsten deutschen Abiturienten darüber, dass sie das unbeliebte Fach in der Oberstufe nicht abwählen können. Auch an den Universitäten sind Historiker nicht gerade dafür bekannt, rauschende Feste zu feiern. Und gelten bei vielen Kommilitonen als kauzige und eher altmodische Zeitgenossen.