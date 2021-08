Demo in Berlin : 49-Jähriger kollabiert bei „Querdenker“-Protesten und stirbt

Demo in Berlin

Demonstranten mit einem Schild "Freiheit keine Zwangsimpfung für Kinder" nehmen an einer unangemeldeten Demo gegen die Corona-Maßnahmen trotz Demonstrationsverbot teil. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Bei den „Querdenker“-Demonstrationen in Berlin ist ein Mann kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Der 49-Jährige war nach Polizei-Angaben Teilnehmer der Proteste und kam nicht aus Berlin. Der Mann habe im Zuge einer Identitätsfeststellung bei der Demonstration am Sonntagnachmittag über ein Kribbeln in Arm und Brust geklagt. Durch polizeiliche Einsatzkräfte seien sofort Erstmaßnahmen getroffen worden, bis sich ein alarmierter Rettungswagen unmittelbar der Versorgung angenommen habe. Der Mann sei in einem Krankenhaus gestorben.