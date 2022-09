“Das Camp ist leer“ : Punk-Protestcamp auf Sylt geräumt, gereinigt und eingezäunt

Westerland Ende einer langen Hängepartie: Eine Gruppe von Punks baut auf Sylt ein Lager im Park vor dem Rathaus und zieht erst nach gerichtlicher Auseinandersetzung ab. Bürgermeister Häckel reagiert erleichtert.

Dass das Camp geräumt werden musste, steht schon länger fest. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Schleswig am Montag eine Beschwerde der beiden Versammlungsleiter gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts abgelehnt. Das Verwaltungsgericht hatte in der Woche zuvor eine Auflösung für rechtmäßig erklärt und damit eine entsprechende Entscheidung des Kreises Nordfriesland bestätigt.

Häckel äußerte sich am Mittwochnachmittag auf Facebook: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass das heute so gut gelaufen ist.“ Der Rathauspark sei geräumt, gereinigt und eingezäunt, da sich die Fläche nun regenerieren müsse. Die ehemaligen Demonstranten hätten bis auf wenige Personen die Insel verlassen. „Mein herzlicher Dank noch einmal an alle, die an der friedlichen und freiwilligen Räumung beteiligt waren.“