Zwei Wochen nach Urteil : An Amberger Prügelattacke beteiligter Flüchtling nach Afghanistan abgeschoben

Amberg Knappe zwei Wochen nach seiner Verurteilung wegen der Prügelattacke von Amberg ist ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber abgeschoben worden. Der Flug startete von Düsseldorf aus.

Der am 10. Mai zu sechs Monaten Jugendhaft verurteilte Heranwachsende habe sich in einem am Dienstagabend von München nach Kabul gestarteten Abschiebeflug befunden, teilte das bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen am Mittwoch mit. Insgesamt seien mit diesem Flug 24 abgelehnte afghanische Asylbewerber abgeschoben worden.