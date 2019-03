Prozess in München: Justizopfer Gustl Mollath fordert 1,8 Millionen Euro von Bayern

München Er ist wohl das bekannteste Justizopfer Deutschlands und der Fall Gustl Mollath geht in eine neue Runde. Mollath fordert knapp 1,8 Millionen Euro vom Freistaat Bayern - für mehr als sieben Jahre zu Unrecht in der Psychiatrie.

Am 20. März startet am Landgericht München I ein Zivilprozess um Amtshaftungsansprüche. Der heute 62 Jahre alte Mollath will Schadenersatz für 2747 verlorene Tage. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, hat der Freistaat bereits 70.000 Euro gezahlt.