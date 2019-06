Prozess zu tödlicher Messerattacke : Nächtliche Tatortbesichtigung in Chemnitzer Dönerbude

Nächtliche Tatortbesichtigung in Chemnitzer Dönerbude

Justizbeamte stehen am Tatort der Messerattacke in Chemnitz. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Chemnitz Eine zentrale Rolle spielte dabei ein Döner-Laden. Aus einem Fenster will der Hauptsbelastungszeuge die Tat beobachtet haben. 20 Justizwachtmeister und etwa 100 Polizeibeamte waren bei dem nächtlichen Termin im Einsatz.

Im Prozess zum tödlichen Messerangriff von Chemnitz im vorigen August hat das Landgericht Chemnitz eine Tatortbesichtigung durchgeführt. Im Beisein des Angeklagten aus Syrien und unter Beobachtung zahlreicher Zuschauer verschafften sich die Prozessparteien in der Nacht zum Donnerstag einen Eindruck über die Sichtverhältnisse, wie sie am Tattag in der Innenstadt von Chemnitz geherrscht haben könnten.