Urteil im Prozess Tödliche Schüsse in Shisha-Bar — Angeklagter von Mordvorwurf freigesprochen

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde hat das Landgericht einen Angeklagten vom Mordvorwurf freigesprochen. Der Tatvorwurf gegen den 26-Jährigen habe nicht aufgeklärt werden können, weil zwei wichtige Zeuginnen nicht aussagen wollten, erklärte am Mittwoch der Vorsitzende Richter Matthias Steinmann.