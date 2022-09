Sattelzug verwüstete Wohnstraße : Prozess um Alkoholfahrt in Fürth begonnen

Fürth Ein betrunkener Lkw-Fahrer verwüstet mit seinem Sattelzug eine Wohnstraße. Noch Monate später sind die Opfer fassungslos. Vor Gericht spricht der Angeklagte von Erinnerungslücken.

Ein Sattelzug donnert eine Wohnstraße in Fürth herunter, rammt Autos, beschädigt Häuser und geht schließlich in Flammen auf. Menschen werden verletzt. Der Schaden ist immens. Später stellt sich heraus: Der Fahrer war stark betrunken. Vor Gericht räumte der 51-Jährige am Montag die Vorwürfe in der Sache ein, wie er seine Verteidigerin erklären ließ. An große Teile der fast 180 Meter langen Verwüstungsfahrt konnte er sich nach eigenen Angaben aber nicht erinnern. Aus Sicht eines Gutachters war er zur Tatzeit eingeschränkt schuldfähig.