Zweiter Prozesstag : Video von Halle-Attentat gezeigt – Nebenkläger verlassen Saal

Magdeburg Die Hauptverhandlung gegen den Synagogen-Attentäter von Halle ist fortgesetzt worden. Dabei wurde das Video gezeigt, das Stephan B. während der Tat live ins Internet übertragen hatte. Danach hält ihn ein Gutachter für voll schuldfähig.

Im Prozess um den rechtsextremen Attentäter von Halle hält ein Gutachter den Angeklagten nach Darstellung seiner Verteidigung für voll schuldfähig. „Das ist jedenfalls die vorläufige Auffassung des Sachverständigen“, sagte Verteidiger Hans-Dieter Weber am Mittwoch in Magdeburg. Unklar blieb am zweiten Prozesstag zunächst, auf welches Gutachten genau er sich dabei bezog.