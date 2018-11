Vorfall in Georgsmarienhütte: Patient soll Zimmernachbarn aus Ärger verbrannt haben

Vorfall in Georgsmarienhütte

Osnabrück Ein 56-Jähriger aus Niedersachsen ist wegen Mordes angeklagt worden, weil er während eines Krankenhausaufenthalts seinen Zimmernachbarn aus Ärger bei lebendigem Leib verbrannt haben soll.

Dem Mann werde zur Last gelegt, seinem krankheitsbedingt wehrlosen Opfer die Bettdecke über den Kopf gezogen und diese mit Brandbeschleuniger getränkt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mit.

Anschließend soll der Mann demnach die Bettdecke entzündet und versucht haben, das Klinikgelände mit einem Taxi zu verlassen. Er wurde aber festgenommen und befindet sich auf gerichtliche Anordnung derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Tat ereignete sich im August in einer Klinik in Georgsmarienhütte.