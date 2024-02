Prozess in Niedersachsen Hat eine Kita-Mitarbeiterin Kinder zum Essen gezwungen?

Weil sie Kinder zum Essen und Schlafengehen gezwungen haben soll, steht eine Kita-Mitarbeiterin seit Donnerstag vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Sozialassistentin unter anderem Nötigung in sechs Fällen vor, wie das Amtsgericht Duderstadt am Donnerstag mitteilte. In einem weiteren Fall soll sie ein Kind für einige Minuten in einem Garderobenraum eingesperrt haben.