Abschiedsritual wird zum Horror : Mildes Urteil nach unfreiwilliger Schaumdusche für Feuerwehr-Ausbilder

Erlangen Weil sie ihren Ausbilder nach einer Schulung mit Löschschaum eingesprüht haben, sind zwei Feuerwehrleute vor Gericht verurteilt worden. Die Verabschiedung war als Scherz gedacht, der Ausbilder konnte danach acht Monate nicht mehr arbeiten.

Um einen Ausbilder bei einer Schulung zu verabschieden, haben Feuerwehrleute ihn in einen Käfig gesperrt und mit Löschschaum besprüht: zwei Jahre nach der Tat wurden am Mittwoch einer der Beteiligten und der Ausbildungsleiter wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall beziehungsweise Anstiftung verurteilt. Die Richterin des Amtsgerichts in Erlangen sprach eine Verwarnung gegen die 29 und 56 Jahre alten Männer aus. Die Angeklagten müssen zudem Schadenersatz in Höhe von 1500 und 2500 Euro zahlen und ein Jahr straffrei bleiben. Andererseits droht ihnen eine deutliche höhere Geldstrafe.