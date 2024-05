Fall Maddie Prozess gegen Christian B. – Ex-Freund widerspricht mutmaßlichem Opfer

Am dritten Verhandlungstag am Stück beschwerten sich die Verteidiger beim Gericht über die Bedingungen für den Angeklagten, der derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen einer anderen Vergewaltigung - ebenfalls in Portugal - absitzt. Er habe in den vergangenen Tagen kein warmes Essen bekommen und ihm sei das Duschen verwehrt worden. Lediglich mit etwas Toastbrot und ein paar Wurstscheiben sei der Angeklagte versorgt worden. Der Prozess soll in der kommenden Woche ebenfalls mit drei Verhandlungstagen am Stück fortgesetzt werden.