Auftakt in Düsseldorf : Prozess gegen Metzelder wegen Kinderpornografie gestartet

Auftakt in Düsseldorf

Düsseldorf Der erste Verhandlungstag vor dem Düsseldorfer Amtsgericht gegen Christoph Metzelder ist heute pünktlich gestartet. Ihm wird der Besitz und die Weiterleitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen. Um 10 Uhr gab es eine Unterbrechung des Prozesses.

Der Prozess gegen den Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder ist am Morgen in Düsseldorf pünktlich gestartet, wurde aber um 10 Uhr unterbrochen, weil das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sich zu einem Rechtsgespräch zurückgezogen haben. Die Verfahrensbeteiligten beraten sich in diesem Gespräch über den Fortgang des Verfahrens – und ein mögliches Ergebnis.