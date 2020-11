Protest von Atomkraftgegnern : Erster Castor-Transport seit neun Jahren in Deutschland angekommen

Atomkraft-Gegner demonstrieren in der Nähe vom Union-Pier in Nordenham. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Nordenham/Biblis Sechs Castoren mit Atommüll sind im Hafen vom niedersächsischen Nordenham gelandet. Atomkraftgegner haben gegen die Aktion protestiet. Ein Zug soll mit den Castoren ins hessische Zwischenlager weiterfahren.

Der erste Castor-Transport mit deutschem Atommüll aus dem Ausland seit neun Jahren ist in Deutschland angekommen. Ein seit mehreren Tagen erwartetes Spezialschiff aus Großbritannien machte am Montagmorgen im Hafen Nordenham an der Weser fest, wie die Polizei mitteilte. Von dort sollen die sechs Castor-Behälter mit der Bahn in ein Zwischenlager in Biblis in Hessen gebracht werden. Zur Abfahrt des Zuges machten weder die Transportfirma GNS noch die massiv vertretene Polizei Angaben.