Prora auf Rügen Cabriofahrer soll Schüler gezielt angefahren haben

Ein Cabriofahrer soll in Prora auf Rügen einen 13-jährigen Schüler gezielt angefahren und schwer verletzt haben. Der Mann sei anschließend geflüchtet, teilte die Polizei in Stralsund am Donnerstag mit. Der Junge wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.