11. Juli 2022 - Schlagerstar Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) will seine Karriere beenden und sich zum Ende des Jahres von der Bühne verabschieden. Das kündigte der 77-Jährige „König von Mallorca“ am Samstagabend in der ARD-Show „Die große Schlagerstrandparty“ an. „Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen. Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden“, sagte Drews im Interview der „Bild am Sonntag“. Bereits Ende Mai hatte Drews angekündigt, vorerst kürzer treten zu wollen, Grund ist auch die Krankheit „Periphere Polyneuropathie“, unter der Drews leidet. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Nervenerkrankung, die vor allem die Beine betrifft.