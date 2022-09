29. August 2022 - Taylor Swift gewann mit ihrem Projekt „All Too Well: The Short Film“ bei den MTV Video Music Awards die Trophäe für das Video des Jahres. Es ist der wichtigste Preis, der bei der Gala am Sonntagabend vergeben wurde. Die Popsängerin kündigte bei der Veranstaltung zudem ein neues Album an, das am 21. Oktober erscheinen und „Midnight“ heißen soll, wie sie auf den Sozialen Medien nachschob.