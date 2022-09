16. Juni 2022 US-Schauspieler Bradley Cooper (47), bekannt aus Filme wie „A Star Is Born“ und „Hangover“ hat in einer Podcast-Folge öffentlich über seine Drogenprobleme in der Vergangenheit gesprochen und wie er sich zu Beginn seiner Karriere „so verloren“ gefühlt“ hat. Cooper wurde kokainsüchtig und nach seinem Rauswurf aus der US-Serie „Alias“ litt sein Selbstwertgefühl enorm.