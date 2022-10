5. Oktober 2022 - Culture Club-Ikone Boy George (61) zieht ins britische Dschungelcamp. Der Sänger, der mit Hits wie „Do You Really Want To Hurt Me“ berühmt wurde, soll für eine Rekordsummer unterschrieben haben. DailyMail Online berichtet, dass er für seine Teilnahme an „I’m A Celebrity ... Get Me Out of Here!“ die Rekordsumme von einer Million US-Dollar erhält. Eine solche Summe hatte noch kein Teilnehmer in der Geschichte der britischen Reality-Show kassiert.