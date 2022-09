8. September 2022 - Der große Disney Klassiker Pinocchio feierte 1940 seine Premiere. 80 Jahre später, bringt am heutigen Tag Disney+ eine Live-Action-Verfilmung des beliebten Märchens von der Holzpuppe zurück. In die Figur des Puppenschnitzers Geppetto springt kein Geringerer als Oscar-Preisträger Tom Hanks (66). Das Walt Disney Studio setzt neben der Zugkraft von Stars auch auf moderne CGI-Effekte, also am Computer hergestellte Szenen. Sieben Jahre brauchte es, um den Film Pinocchio nach einem Drehbuch von Chris Weitz („Rogue One: A Star Wars Story“) und unter der Regie von Hollywoods Effekte-Meister Robert Zemeckis („Zurück in die Zukunft“) fertigzustellen.