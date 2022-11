3. November 2022 - US-Schauspielerin Christina Applegate wird auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Am 14. November soll die 50-Jährige den Stern enthüllen. Sie spielte in der Hit-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“ in den 1990er Jahren die blonde Filmtochter Kelly Bundy.