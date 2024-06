„Pride Month“ 2024 Warum feiert die LGBTQ-Community im Juni?

Der Juni ist für die LGBTQ-Community ein historischer Monat. Und das nicht nur wegen der gleichgeschlechtlichen Ehe, die am 30. Juni 2017 in Deutschland eingeführt wurde. So lässt sich Ursprung des Pride Month bis ins Jahr 1969 zurückverfolgen. Am 28. Juni 1969 führten New Yorker Polizisten eine Razzia in der Schwulenbar „Stonewall Inn“ durch, die in der Christopher Street lag. Zu dieser Zeit war es Homosexuellen in den USA untersagt, Alkohol zu kaufen oder in der Öffentlichkeit miteinander zu tanzen.