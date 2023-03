Sorgfaltspflicht und Opferschutz Presserat rügt Berichterstattung über gequälte Minderjährige

Der Deutsche Presserat hat das Portal des Magazins „Focus“ für einen Bericht über eine Gewalttat von zwei Jugendlichen in Baden-Württemberg gerügt. Die Redaktion habe Ausschnitte eines Handyvideos veröffentlicht, in dem zwei 13-Jährige an einem Bahnhof in Rastatt auf eine 14-Jährige eintraten, erklärte das Gremium am Freitag. Dadurch sei das minderjährige Opfer erneut zum Opfer gemacht worden. Der Presserat beanstandete eine „unangemessen sensationelle Darstellung“.