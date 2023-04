Großer Promi-Auflauf in Berlin Pressefreiheit steht im Fokus des 70. Bundespresseballs

Beim 70. Bundespresseball waren am Freitagabend in Berlin prominente Politiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu sehen. Unter den rund 2200 Gästen im Hotel Adlon am Brandenburger Tor kamen neben den vielen Hauptstadtjournalisten, die als Gastgeber fungierten, auch zahlreiche Verleger, Chefredakteure, Minister, Bundestagsabgeordnete, Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten.