Mutmaßlicher Täter flüchtig Wachmann stirbt nach Gewalttat in Potsdamer Flüchtlingsunterkunft

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam ist ein Wachmann tödlich verletzt worden. Am Donnerstagmorgen rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus, die Gegend wurde abgesperrt. „Der Täter ist auf der Flucht“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, Theresia Jonitz, am Donnerstagvormittag.